نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 

منذ ساعة
1323
حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 

الرياض (صدى):
كشف  المركز الوطني للأرصاد،عن حالة طقس الغد في المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد إلى تأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الطقس
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اركد شوي
يافاهم اعطاة وزير الرياضة جائزة الفوز بالذهبية
اركد شوي
اسفي على بعض التعليقات التي تملاء صحيفتكم
omar
مصر ام ******
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم

أخر الأخبار

اللاعب الأولمبي طارق حامدي يهدي إنجازه للقيادة الحكيمة ولوزير الرياضة
اللاعب الأولمبي طارق حامدي يهدي إنجازه للقيادة الحكيمة ولوزير الرياضة
منذ 13 دقيقة 1159
"تعليم صبيا" يكشف استعدادت الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد
"تعليم صبيا" يكشف استعدادت الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد
منذ 21 دقيقة 1158
امرأة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها:" أخاف ألا أقيم حدود الله"
امرأة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها:" أخاف ألا أقيم حدود الله"
منذ 35 دقيقة 1512
كشف حقيقة "فيديو" الزواج المختلط في الجنوب
كشف حقيقة "فيديو" الزواج المختلط في الجنوب
منذ 38 دقيقة 1626
الصويلحي : الهلال يتفاوض مع القادسية لجلب لاعب محلي
الصويلحي : الهلال يتفاوض مع القادسية لجلب لاعب محلي
منذ 40 دقيقة 1319
سبب رش الماء على برك الغطس في أولمبياد طوكيو
سبب رش الماء على برك الغطس في أولمبياد طوكيو
منذ 58 دقيقة 1382
خبير السيارات يكشف عن سبب إقبال الناس على شراء السيارات الصينية مؤخرا "فيديو "
خبير السيارات يكشف عن سبب إقبال الناس على شراء السيارات الصينية مؤخرا "فيديو "
منذ 58 دقيقة 1589
"المالكي": اللاعب الإيراني تعمد عدم النهوض في مباراته أمام طارق حامدي
"المالكي": اللاعب الإيراني تعمد عدم النهوض في مباراته أمام طارق حامدي
منذ ساعة 1788
حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 
حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 
منذ ساعة 1323
رجل يسدد 26 طعنة لـ آخر انتقامًا لشرفه
رجل يسدد 26 طعنة لـ آخر انتقامًا لشرفه
منذ ساعة 962