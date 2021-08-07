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الزلال: "بيريرا" يعتبر الصفقة الأضخم كقيمة سوقية من "باولينيو" وأصغر سنا منه "فيديو"

منذ ساعة
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الزلال: "بيريرا" يعتبر الصفقة الأضخم كقيمة سوقية من "باولينيو" وأصغر سنا منه "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
علق الصحفي الرياضي عبدالعزيز الزلال، على تعاقد نادي الهلال مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبدالعزيز الزلال خلال حواره مع قناة الإخبارية؛"اللاعب "بيريرا" هو الصفقة الأضخم كقيمة سوقية من اللاعب "باولينيو" وأصغر عمرا منه".

وأشار:"باولينيو لاعب مميز وكبير ولعب في برشلونة وانتقل للدوري الصيني"، مردفا:"بيريرا عمره 25 سنة ويعتبر استثمارا طويل المدى من إدارة الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل بدعم كامل متكامل من الأمير الوليد بن طلال".

وتابع:"إدارة الهلال هي أول إدارة حصلت على شهادة الكفاءة المالية وبالأمس تعاقدت مع بيريرا التي تعد الأضخم".

 

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يافاهم اعطاة وزير الرياضة جائزة الفوز بالذهبية
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omar
مصر ام ******
فوق هام ….
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