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"المالكي": اللاعب الإيراني تعمد عدم النهوض في مباراته أمام طارق حامدي

منذ 44 دقيقة
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"المالكي": اللاعب الإيراني تعمد عدم النهوض في مباراته أمام طارق حامدي

ماجد محمد (صدى):
قال عماد المالكي، لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، أن اللاعب الإيراني "سجاد" قرر عدم النهوض بعد الضربة التي تلقها من طارق حامدي خلال نهائي منافسات الكاراتيه وزن أكثر من 75 كجم اليوم السبت.

وأوضح "المالكي" إلى أن الإيراني يعرف أن فرصته بالفوز ضعيفة جداً، نظراً لتقدم "حامدي" 3-0، لذلك قرر عدم النهوض وترك الأمر للحكام.

وكتب "عماد المالكي" عبر حسابه على "تويتر": "من وجهة نظري عبر الشاشة.. لا أرى أنها تستحق طرد طارق، وأرى أن الذهب سلب مننا".

وتابع: "‏طارق خسر وهو متقدم.. بسبب الطرد خسر فقط، ‏طارق كتبت التاريخ.. فخور بك يا صديقي.. ‏ألف مبروك لنا جميعُا الفضة".

وكان البطل طارق حامدي قد خسر نهائي الكاراتيه بقرار تحكيمي رغم تقدمه 4-1 في النقاط على نظيره الإيراني.

فيما نشرت صحيفة "صدى" منذ قليل خبرًا يفيدي بإعلان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية.

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وزير الرياضة يكرم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية

 

طارق حامدي
الميدالية الذهبية
عماد المالكي
الكاراتيه
أولمبياد طوكيو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15650
منذ 34 دقيقة
رسمتك يا خارطة الوطن قبل ٥٥ عاماً بالقاز حين بللت ورقة دفتري بما اختلسته من دافور المطبخ .. لأخذ كل تفاصيل الوطن وأحفرها وأخفرها في الذاكرة .. كلنا .. وطن .. كلنا للوطن .. كلنا مع الوطن .. كلنا الوطن .. ويا دموع لا تجينا ويا حزن لا فارقنا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15650
منذ 33 دقيقة
طلبت له قبل ساعتين ٥٠٠ ألف عطاه ٥ مليون .. الوطن فيه خير
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15650
منذ 31 دقيقة
قتلوني ب٨ ملايين على كتفي .. وعدت للحياة .. لقد نجوت من سهم البهتان .. أنا بخير .. يا سمسم
حسيب
حسيب عدد التعليقات : 1
منذ 27 دقيقة
حتى الرياضة دخلتوا فيها السياسة

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أحدث التعليقات

اركد شوي
يافاهم اعطاة وزير الرياضة جائزة الفوز بالذهبية
اركد شوي
اسفي على بعض التعليقات التي تملاء صحيفتكم
omar
مصر ام ******
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم

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