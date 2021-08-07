"المالكي": اللاعب الإيراني تعمد عدم النهوض في مباراته أمام طارق حامدي

ماجد محمد (صدى):
قال عماد المالكي، لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، أن اللاعب الإيراني "سجاد" قرر عدم النهوض بعد الضربة التي تلقها من طارق حامدي خلال نهائي منافسات الكاراتيه وزن أكثر من 75 كجم اليوم السبت.
وأوضح "المالكي" إلى أن الإيراني يعرف أن فرصته بالفوز ضعيفة جداً، نظراً لتقدم "حامدي" 3-0، لذلك قرر عدم النهوض وترك الأمر للحكام.
وكتب "عماد المالكي" عبر حسابه على "تويتر": "من وجهة نظري عبر الشاشة.. لا أرى أنها تستحق طرد طارق، وأرى أن الذهب سلب مننا".
وتابع: "طارق خسر وهو متقدم.. بسبب الطرد خسر فقط، طارق كتبت التاريخ.. فخور بك يا صديقي.. ألف مبروك لنا جميعُا الفضة".
وكان البطل طارق حامدي قد خسر نهائي الكاراتيه بقرار تحكيمي رغم تقدمه 4-1 في النقاط على نظيره الإيراني.
فيما نشرت صحيفة "صدى" منذ قليل خبرًا يفيدي بإعلان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية.
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