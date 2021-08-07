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شاب يفقد السيطرة والنتيجة كارثية
منذ 8 ساعات
1464
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أحدث التعليقات
اركد شوي
يافاهم اعطاة وزير الرياضة جائزة الفوز بالذهبية
اركد شوي
اسفي على بعض التعليقات التي تملاء صحيفتكم
omar
مصر ام ******
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم
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