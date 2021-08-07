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خبير السيارات يكشف عن سبب إقبال الناس على شراء السيارات الصينية مؤخرا "فيديو "

منذ 58 دقيقة
1589
خبير السيارات يكشف عن سبب إقبال الناس على شراء السيارات الصينية مؤخرا "فيديو "

عادل الحربي (صدى):
كشف خبير السيارات صهيب شعشاعة عن سبب إقبال الناس على شراء السيارات الصينية مؤخرا، قائلا إن المصنع الصيني بدأ بطريقة ذكية في السوق السعودي من خلال إضافة مواصفات شجعت الناس على شراء السيارات الصينية مع ضمان قوي.

وأوضح صهيب شعشاعة خلال حواره ببرنامج "في أسبوع"، أن أسعار السيارات الصينية أقل بكثير من الكورية واليابانية، لافتا إلى وجود مصنعين صينيين في قطاع السيارات يعطون ضمان قوي.

وتابع:"اختبارات مصنعي السيارات تحسنت كثيرا عن السابق من خلال جودة التكييف"، لافتا:" مستوى الأمان في السيارات ينقسم لقسمين أساسي يقومون بعمل اختبارات سلامة من خلال معايير معينة بينما القسم الثاني يعتمد على الوكيل الذي يكون في بعض الحالات يشتري سيارة أقل مواصفات كي ينافس في السعر".

الصين
معايير
السيارات الصينية
صهيب شعشاعة

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اركد شوي
يافاهم اعطاة وزير الرياضة جائزة الفوز بالذهبية
اركد شوي
اسفي على بعض التعليقات التي تملاء صحيفتكم
omar
مصر ام ******
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم

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