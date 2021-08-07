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لحظة حضور الفنان فهد البناي الى المسرح رغم وفاة والدته قبل يومين
منذ ساعتين
861
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
لو سترت حالك .. ما كان أحد درى بحالك
د محمد ماجد بخش
سارعي للمجد والعلياء .. وفي ختام رحلتي القصيرة مع صدى الصديقة .. أود أن أشارك معهم تحية أم محمد كما حيتها الإخبارية .. في...
Suliman
المشكله يقولون مريض ويتابعونه واخبارهم يجيبها بالملي
د محمد ماجد بخش
وش علاقة القرود بالحداثة .. ما فهمت ؟؟
د محمد ماجد بخش
نعم .. نعم .. نعم .. صحيح / ألا بذكر الله تطمئن القلوب
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