شاب يقتل والده بسكين بسبب زوجته الثانية

القاهرة (صدى):
أقدم شاب في محافظة الدقهلية في مصر على طعن والده بسكين في البطن بسبب خلافات عائلية بينهما.
وقالت زوجة القتيل أن نجله 23 سنة طعنه بسكين، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما وتطورت لمشاجره وطرده والده من المنزل ورفض ثم استل سكين وطعنه وفر هاربا.
وأوضح شهود عيان أن الأب المجنى عليه متزوج من سيدة أخرى غير زوجته الأولى والدة المتهم وكان الابن دائم الشجار مع والده لهذا السبب وعندما قرر الأب إحضار زوجته الثانية للمنزل وطرد زوجته الأولى رفض الابن وأمام إصرار والده نشبت مشادة بينهما تطورت لقيام الابن بطعن والده بسكين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم أثناء محاولته الاختباء عند أحد أصدقائه.