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شاب يقتل والده بسكين بسبب زوجته الثانية

منذ 23 دقيقة
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شاب يقتل والده بسكين بسبب زوجته الثانية

القاهرة (صدى):
أقدم شاب في محافظة الدقهلية في مصر على طعن والده بسكين في البطن بسبب خلافات عائلية بينهما.

وقالت زوجة القتيل أن نجله 23 سنة طعنه بسكين، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما وتطورت لمشاجره وطرده والده من المنزل ورفض ثم استل سكين وطعنه وفر هاربا.

وأوضح شهود عيان أن الأب المجنى عليه متزوج من سيدة أخرى غير زوجته الأولى والدة المتهم وكان الابن دائم الشجار مع والده لهذا السبب وعندما قرر الأب إحضار زوجته الثانية للمنزل وطرد زوجته الأولى رفض الابن وأمام إصرار والده نشبت مشادة بينهما تطورت لقيام الابن بطعن والده بسكين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم أثناء محاولته الاختباء عند أحد أصدقائه.

مصر
مشادة كلامية
سكين
الدقهلية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15643
منذ 16 دقيقة
هذا زارع أفيون وأبوه قاله طول ما أنت أفيونجي حتفضل تتجوز على أم عيالك وتاج رأسي وراسك .. أنت ايه جاموسة مبتفهمش.. غراب البين ما بتحسش..

قام فعل فعلته السوداء راعي الأفيون

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