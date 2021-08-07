استشاري: تخوفات البعض من اللقاحات مبنية على الشائعات وليست علمية

أميرة خالد (صدى):
رد الدكتور نزار باهبري، مدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية في جدة، عن الشائعات المتداولة عن خطورة اللقاحات على الأطفال والحوامل، مؤكدًا أنها محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال "الدكتور نزار": "التخوف اللي مبني على السوشال ميديا شائعات لا علاقة لها بالحقيقة لأي شخص بيشوفنا نطالبه يستمع لوزارة الصحة فهذه التخوفات مبنية على أشياء ليست علمية"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".
وأضاف: "المتحورات الجديدة تنتقل بصورة أسرع لكنه لا يؤثر بشكل أكبر فالإصابات تكون نفس المتحورات القديمة من حيث مسألة الخطورة لكن الانتشار أسرع بكثير".
وعن الشائعات المتداولة، أضاف "باهبري": "لو كنا احنا أطباء في الاختصاص نبغى نجيب قصص كل يوم نقدر ننشر في السوشال ميديا قصص إلى ما لا نهاية لها عن المصابين والنساء الحوامل لأنها الحقيقة".
واستكمل غاضبًا: "كل حدا بينشر شائعة ويخوف الناس من تطعيم الأطفال وتطعيم الحوامل فالجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة قالوا أن التطعيم آمن ولازم ناخد المعلومة من الأشخاص المختصين
وتابع: "نحاول نكافح الشائعات وإن يكون المجتمع واعي بسبب ناس لا يفقهوا علوم التطعيم أي شئ وتداولوا شائعات ما قالت الوزارة عنها شئ والجمعيات السعودية التي لديها عشرات السنين من الخبرة .. قاعد تتكلم عن أشياء وأنت ما تملك أي خبرة فيها".