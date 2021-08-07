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تنمية السيل تدشن مشروع وارف

منذ 11 ساعة
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تنمية السيل تدشن مشروع وارف

عبدالعزيز القثامي (صدى):
بحضور سمو الأميرة نوف بنت محمد آل سعود ، وقعت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالسيل، اتفاقية مع برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي التابع لمؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي ،وذلك لرعاية مشروع وارف، والذي يهدف للوصول إلى الإستقرار المادي للسيدات.

وقدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل، بندر العتيبي، شكره وتقديره لمؤسسة الملك خالد والبنك الاهلي على جهودهم، ومثمناً دعم المشروع.

وأكد العتيبي أن مشروع "وارف" يمكن عبر مجال التجميل الفتيات من الوصول إلى الاستقرار المادي، مثمنا جهود أعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين باللجنة.

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