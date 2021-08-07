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مطارات المملكة الدولية تواصل تقدمها في قائمة أفضل 100 مطار في العالم خلال العام الجاري

منذ ساعة
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مطارات المملكة الدولية تواصل تقدمها في قائمة أفضل 100 مطار في العالم خلال العام الجاري

الرياض (صدى):
واصلت مطارات المملكة الدولية للعام الثاني على التوالي رغم ظروف جائحة كورونا تقدمها ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم .

جاء ذلك في إعلان نتائج تقييم منظمة سكاي تراكس العالمية Skytrax المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات الذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم.

ووفقاً لنتائج التقييم لهذا العام 2021 جاء مطار الملك عبد العزيز الدولي في صدارة المطارات السعودية الدولية في المرتبة الـ 50 عالمياً، وتقدم مطار الملك خالد الدولي 36 مرتبة ليصبح في المركز الـ 58، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز إلى المركز 68 متقدماً 16 مركزاً، كما احتلّ مطار الملك فهد الدولي المركز الـ 87 بعد أن كان تصنيفه الـ 91 عالمياً.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط حصل مطار الملك عبد العزيز الدولي على المركز الثالث ومطار الملك خالد الدولي على المركز الخامس ومطار الملك فهد الدولي على التاسع ، في حين حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي -الذي يعدّ أول مطار في المملكة تمّ تخصيصه- للعام الثاني على التوالي على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي والسادس في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه النتائج كشهادة على التزام العاملين في مطارات المملكة الدولية بتقديم أفضل تجربة للمسافرين وتأكيد على مستوى الريادة والتميز والمضي قدما في عملية التطوير المستمرة لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتحقيق مراكز عالمية متقدمة، علاوة على أنها تعزز جهود الهيئة العامة للطيران المدني الرامية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتطوير تجربة السفر في مطارات المملكة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في تطبيق البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات المقدمة للمسافرين في جميع مطارات المملكة، الذي يغطي بشكل شمولي جميع جوانب التقييم للخدمات المقدمة للمسافرين العابرين لمطارات المملكة.

 

مطارات المملكة

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