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بالفيديو.. أخصائي نفسي: دراسة ألمانية تؤكد أن للموسيقى الهادئة تأثير نفسي إيجابي

منذ 37 دقيقة
1460
بالفيديو.. أخصائي نفسي: دراسة ألمانية تؤكد أن للموسيقى الهادئة تأثير نفسي إيجابي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد المعالج النفسي والاكلنيكي الدكتور وليد الزهراني، اليوم السبت، أن هناك دراسة ألمانية تؤكد أن الموسيقى بشكل عام وخاصةً الموسيقى الهادئة والكلاسيكية لها تفسير نفسي إيجابي.

وأوضح الأخصائي النفسي، أنها تكون مريحة للإنسان وخاصة الموسيقى المصحوبة بأصوات البحر وأصوات العصافير؛ حيث تساعد الإنسان في الاسترخاء وإفراز هرمون الأندروفين الذي يساعد على تهدئة النفس وتعطي مشاعر نفسية إيجابية.

وأشار إلى أن الدراسة لاحظت تأثير الموسيقى الهادئة المصاحبة لأصوات البحر والعصافير في تحقيق الارتياح النفسي وراحة البال وعدم وجود قلق أو مخاوف والخروج من دائرة الاكتئاب أثناء فترة الجائحة، وعلى العكس بالنسبة للموسيقى الصاخبة.

أخصائي نفسي
دراسة ألمانية
الموسيقى الهادئة
تأثير إيجابي

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