‏المصرية فريال أشرف تحرز ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

نواف السالم (صدى):
أحرزت المصرية فريال أشرف، اليوم السبت، الميدالية الذهبية خلال منافسات وزن أكثر من 61 كيلو غرام فردي سيدات في الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
وتعد هذه الميدالية هي الأولى عربيا وأفريقيا في الكاراتيه بالأولمبياد، وكانت تأهلت فريال للدور النهائي بعد تغلبها على لاعبة كازاخستان بنتيجة 6 -4.
وفي نفس اليوم، توج أحمد الجندي بفضية في منافسات الخماسي الحديث والتي انتهت منذ قليل ليصبح اول لاعب يحرز فضية في دورة الألعاب الأولمبية لنسخة طوكيو 2020 .
وارتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى إجمالي 6 ميداليات 4 برونزية بعد تحقيق سيف عيسى وهدايا ملاك لاعبا التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الميداليات البرونزية 1 فضية للاعب احمد الجندي في الخماسي الحديث وميدالية ذهبية واحدة لـ فريال أشرف في منافسات الكاراتيه.