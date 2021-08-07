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‏المصرية فريال أشرف تحرز ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

منذ 27 دقيقة
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‏المصرية فريال أشرف تحرز ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

نواف السالم (صدى):
أحرزت المصرية فريال أشرف، اليوم السبت، الميدالية الذهبية خلال منافسات وزن أكثر من 61 كيلو غرام فردي سيدات في الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتعد هذه الميدالية هي الأولى عربيا وأفريقيا في الكاراتيه بالأولمبياد، وكانت تأهلت فريال للدور النهائي بعد تغلبها على لاعبة كازاخستان بنتيجة 6 -4.

وفي نفس اليوم، توج أحمد الجندي بفضية في منافسات الخماسي الحديث والتي انتهت منذ قليل ليصبح اول لاعب يحرز فضية في دورة الألعاب الأولمبية لنسخة طوكيو 2020 .

وارتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى إجمالي 6 ميداليات  4 برونزية بعد تحقيق سيف عيسى وهدايا ملاك لاعبا التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الميداليات البرونزية 1 فضية للاعب احمد الجندي في الخماسي الحديث وميدالية ذهبية واحدة لـ فريال أشرف في منافسات الكاراتيه.

 

الكاراتيه
ميدالية ذهبية
أولمبياد طوكيو
فريال أشرف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15608
منذ 19 دقيقة
فريال .. أثبتت صحة نظرية الفول والطعمية .. أنا الكبسة فخسرت في الأولمبياد.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
باب النجار مخلع
د محمد ماجد بخش
الخيار.. شرايح أم مبشور مع اللبن .. أم في السلطة مقطع على شكل ااحصوة اامجعرمة
زائر
عبدالعزيز المريسيل يحمل شهادة أختراع الكذب بأنواعه بدرجة امتياز وهو مريض تفسي ويعاني الجميع واهله بسبب كذبه المستمر .
د محمد ماجد بخش
فريال .. أثبتت صحة نظرية الفول والطعمية .. أنا الكبسة فخسرت في الأولمبياد.
قلم صريح
باذن الله يقلب الله من حال الى حال ويكون العكس

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