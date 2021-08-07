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حيل بسيطة لاستعادة قوة وبريق السيارة

منذ 56 دقيقة
1534
حيل بسيطة لاستعادة قوة وبريق السيارة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
يسعى العديد من قائدي السيارات ، الى جعل مركباتهم الخاصة في أفضل حال ، ولكن لا يعلم البعض الطرق الصحيحة لفعل ذلك ، ويتعرض لتلف بعض أجزاء السيارة ، بالرغم من سهولة هذه الطرق .

وسلط تقرير الضوء على عدد من النصائح الذهبية ، لقائدي السيارات لجعل مركباتهم جديدة دائما ، وذات قوة وبريق ، وستساهم في طول عمر السيارة والحفاظ عليها دون إجراء أعمال صيانة باهظة، بحسب مجلة أوتو كار العالمية وتتضمن؛

1- على السائق اختيار افضل الطرق التي يسير عليها، نظرا لأن الطرق غير الممهدة إن لم تكن السيارة مجهزة للسير عليها، والتي ستتسبب في العديد من الأضرار مع مرور الوقت .

2- يجب وضع السيارة في جراج دائما ، فهذا يحمي السيارة من تعرضها المباشر و باستمرار لأشعة الشمس، الأمر الذي يفسد الطلاء الخارجي للسيارة، والفرش الداخلي أيضا.

3- استخدام مكيف الهواء بشكل منتظم، بسبب انه في حال عدم استخدام المكيف داخل السيارة يتسبب مع الوقت في أضرار لسقف السيارة وأسطح المقاعد ، وعدم الخوف من استهلاك الوقود بسبب الأنظمة المتطورة بالسيارات الحديثة .

4- عدم ركن السيارة دون تحرك لفترات طويلة ، فهذا يتسبب في ضرر بمكوناتها الداخلية ، مثل خزانات الوقود و الفرامل ، و قد يتضرر من ذلك الإطارات التي ستفقد الهواء بداخلها من طول ركن السيارة.

5- تجنب القيام بعمل رحلات قصيرة بالسيارة ، واستبدالها بالمشي سيرا على الاقدام ، بسبب ان السيارة لا تأخذ وقتها في التسخين في الرحلات القصيرة، ويتم استهلاك معدل عالي من الوقود حين تكون السيارة باردة.

6- القيام بالتسخين الجيد للمحرك قبل الانطلاق بالسيارة، وهو الأمر الذي يسهم في طول عمر المحرك والحفاظ على سلامته على المدى البعيد.

7- عدم الانتظار لحين نفاد خزان الوقود لآخر قطرة، وهذا الأمر يضر بمنظومة حرق الوقود دون أن يدرك السائق ، فعليه القيام بالمليء المستمر للوقود .

8- إجراء الكشف الدوري على السيارة في مواعيده المحددة ، للتأكد من سلامة المحرك، وينصح بأن يتم ذلك في فترة تتراوح ما بين كل أسبوع أو كل أسبوعين .

السيارة
الطرق
نصائح
بريق

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