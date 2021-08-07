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بالفيديو.. فرحة عارمة لوزير الرياضة بعد تأهل ‎طارق حامدي لنصف النهائي

منذ ساعة
1900
بالفيديو.. فرحة عارمة لوزير الرياضة بعد تأهل ‎طارق حامدي لنصف النهائي

نواف السالم (صدى):
ظهرت علامات الفرحة الكبيرة على وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد ضمان البطل السعودي ‎طارق حامدي التأهل لنصف النهائي.

وأظهر مقطع فيديو تصفيق حاد وفرحة عارمة انتابت وزير الرياضة بعد تأهل طارق حامدي، لاعب منتخب السعودية للكاراتيه، لنهائي وزن منافسات وزن 75 كيلو جرام، في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وضمنت بذلك المملكة العربية السعودية، ذهبية أو فضية، وهي الأولى في أولمبياد طوكيو 2020.

وتغلب طارق حامدي للنهائي بالفوز على منافسه الياباني أراجا في نصف النهائي بنقطتين دون مقابل.

وسيواجه طارق حامدي في المباراة النهائية منافسه الإيراني سجاد، والذي تواجه معه من قبل في مرحلة المجموعات، وانتهت بالتعادل (0-0).

 

الفيصل
طارق حامدي
وزير الرياضة
أولمبياد طوكيو

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