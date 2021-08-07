شؤون الحرمين تقيم لقاءً إعلامياً (عن بعد) لإعلان هيكلتها التطويرية لعام 1443هـ

عامر العمري (صدى):
تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاءً إعلامياً (عن بعد ) لإعلان هيكلتها التطويرية لعام ١٤٤٣هـ وذلك تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً بإذن الله.
وذلك برعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وحضور أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الرئيس العام وكوكبة من الإعلاميين، حيث سيستعرض اللقاء ملامح ومستهدفات هذه الهيكلة التي تعتبر الأحدث على مستوى تشكيل الوكالات والإدارات وضخ الدماء الجديدة والتوسع في تمكين المرأة من شغل مناصب قيادية جديدة .
وتهدف الهيكلة الجديدة إلى تطوير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠ ) وما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
يذكر أن اللقاء سيتم بثه عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئاسة.