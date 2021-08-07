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شرطة مكة تعلن القبض على قاتل زوجته وتكشف التفاصيل

منذ ساعة
2741
شرطة مكة تعلن القبض على قاتل زوجته وتكشف التفاصيل

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت ‏شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، عن القبض على الشخص الذي قام بقتل زوجته بعدما تعدى عليها بالضرب والدهس.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 25/12/1442 هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.

وكشف متحدث شرطة مكة المكرمة، أنه تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية أنه زوجها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت واقعة مقتل عروس على يد زوجها ‏بعد أسبوع واحد فقط من زواجهما بعدما تعدى عليها بالضرب وهشم رأسها بالحجارة ودهسها بسيارته؛ ليتركها جثة هامدة على طريق عام بالطائف.

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الباحة
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قاتل زوجته

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