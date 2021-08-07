فيديو عفوي للفنانة بلقيس وهي تدلل والدها وهو يصفها بطفلته

أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو الفنانة بلقيس برفقة والدها النجم أحمد فتحي وبدت فيه كالطفلة وهي تتدلع عليه وتدلله بلطف وعطف.
ونشر والدها الفيديو عبر حسابه على تطبيق انستجرام وبدا في غاية العطف مؤكداً أنها تبقى طفلة في عينيه مهما كبرت.
وعلقت بلقيس على حضن والدها قائلة بأنه الأعظم وبدت في غاية السعادة وتتصرف كالطفلة البريئة، ووجهت سؤالا لوالدها حيث قالت: "بابا أنا كام عمري عندك؟"، ليرد عليها بقولها: "لسه بتتعلمي الأكل".
وقال النجم الخليجي معلقت على المقطع : "وستبقي دائماً طفلتي.. كل التوفيق في أعمالك القادمة".
يذكر أن بلقيس تجهز لحفلين غنائيين في مصر، إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، تضمن برومو حفلها الغنائي الأول الذي سيقام في نادي الجلاء يوم 8 آب (أغسطس) الجاري، وكشف البرومو عن وجود فقرتين غنائيتين في ذات الحفل للنجم المصري رامي صبري، والفنان الشعبي عمر كمال.