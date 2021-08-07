الهلال يقترب من حسم صفقة خليفة الدوسري

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن اللاعب خليفة الدوسري مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، اقترب من الانتقال لنادي الهلال بعد أن توصلت إدارة الناديين حول صيغة الانتقال للاعب في ظل رغبته الجدية في الانتقال.
وأكدت التقارير، أن الأمور حسمت تقريباً بعد أن حدثت تطورات هامة في سبيل سير المفاوضات لتصل إلى مراحلها النهائية، مما يرجح أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات.
ومن المرجح أن لا تقل القيمة المالية عن 8 ملايين ريال لصالح القادسية عدا حصة اللاعب حيث حدثت تنازلات من كافة الأطراف من أجل إتمام الصفقة.