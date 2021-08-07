نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهلال يقترب من حسم صفقة خليفة الدوسري

منذ ساعة
1740
الهلال يقترب من حسم صفقة خليفة الدوسري

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن اللاعب خليفة الدوسري مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، اقترب من الانتقال لنادي الهلال بعد أن توصلت إدارة الناديين حول صيغة الانتقال للاعب في ظل رغبته الجدية في الانتقال.

وأكدت التقارير، أن الأمور حسمت تقريباً بعد أن حدثت تطورات هامة في سبيل سير المفاوضات لتصل إلى مراحلها النهائية، مما يرجح أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات.

ومن المرجح أن لا تقل القيمة المالية عن 8 ملايين ريال لصالح القادسية عدا حصة اللاعب حيث حدثت تنازلات من كافة الأطراف من أجل إتمام الصفقة.

الهلال
القادسية
دوري المحترفين
خليفة الدوسري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أول لص من تاروت .. هذا لص تاروت
د محمد ماجد بخش
الخليج سمته الخليج الفارسي وهو العربي وش تنتظرون .. الفستق يوصل لكم في صره
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
يا أبو بدر خل عنك التحسس حط للقلب ميم يصير للمقلب .. شيل من العفش فاء يصير العش
د محمد ماجد بخش
 راح وقالوا راح قلت يا ربي لسكة السلامة بس كان نفسي أقوله مع السلامة فاتلي السهر وخد الابتسامة فاتلي دموعي عندي أمانة من غير...

أخر الأخبار

بالفيديو.. أخصائي نفسي: دراسة ألمانية تؤكد أن للموسيقى الهادئة تأثير نفسي إيجابي
بالفيديو.. أخصائي نفسي: دراسة ألمانية تؤكد أن للموسيقى الهادئة تأثير نفسي إيجابي
منذ 36 دقيقة 1457
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ 41 دقيقة 1299
«الصحة»: تسجيل 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 46 دقيقة 1712
‏المصرية فريال أشرف تحرز ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو
‏المصرية فريال أشرف تحرز ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو
منذ 51 دقيقة 1705
حيل بسيطة لاستعادة قوة وبريق السيارة
حيل بسيطة لاستعادة قوة وبريق السيارة
منذ 56 دقيقة 1526
طارق حامدي يتوج بفضية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو
طارق حامدي يتوج بفضية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو
منذ ساعة 2256
بالفيديو.. لحظة سرقة دراجة نارية من أمام محل تجاري في جزيرة تاروت
بالفيديو.. لحظة سرقة دراجة نارية من أمام محل تجاري في جزيرة تاروت
منذ ساعة 1792
الهلال يقترب من حسم صفقة خليفة الدوسري
الهلال يقترب من حسم صفقة خليفة الدوسري
منذ ساعة 1740
شرطة مكة تعلن القبض على قاتل زوجته وتكشف التفاصيل
شرطة مكة تعلن القبض على قاتل زوجته وتكشف التفاصيل
منذ ساعة 2739
بالفيديو.. فرحة عارمة لوزير الرياضة بعد تأهل ‎طارق حامدي لنصف النهائي
بالفيديو.. فرحة عارمة لوزير الرياضة بعد تأهل ‎طارق حامدي لنصف النهائي
منذ ساعة 1896