سجن امرأة ضربت طفلتها حتى الموت بسبب عشيقها

لندن (صدى):
أقدمت سيدة على ضرب طفلتها حتى الموت، ليتم الحكم بسجنها لمدة 15عامًا بتهمة القتل غير العمد في منزل في سوليهال، ويست ميدلاندز بإنجلترا.
وظهرت الأم في مقطع فيديو وهي تتفحص انعكاس صورتها في مرآة المصعد وتتجاهل ابنتها التي تنظر إليها، فيما تعاني الطفلة من كسور غير مشخصة من اعتداءات سابقة.
وفي صباح اليوم التالي ، عُثر على الطفلة كايلي جايد ميتة جراء هجوم عنيف تسبب في كسور في ضلوعها وثقب في الرئة؛ حيث كانت الأم متحمسة لرؤية حبيبها، وصرحت أن الطفلة كانت تشتت انتباههم، "وأرادت الاستمرار في اللعب، لذلك قمنا بضربها حتى الموت" .