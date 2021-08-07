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سجن امرأة ضربت طفلتها حتى الموت بسبب عشيقها

منذ 25 دقيقة
643
سجن امرأة ضربت طفلتها حتى الموت بسبب عشيقها

لندن (صدى):
أقدمت سيدة على ضرب طفلتها حتى الموت، ليتم الحكم بسجنها لمدة 15عامًا بتهمة القتل غير العمد في منزل في سوليهال، ويست ميدلاندز بإنجلترا.

وظهرت الأم في مقطع فيديو وهي تتفحص انعكاس صورتها في مرآة المصعد وتتجاهل ابنتها التي تنظر إليها، فيما تعاني الطفلة من كسور غير مشخصة من اعتداءات سابقة.

وفي صباح اليوم التالي ، عُثر على الطفلة كايلي جايد ميتة جراء هجوم عنيف تسبب في كسور في ضلوعها وثقب في الرئة؛ حيث كانت الأم متحمسة لرؤية حبيبها، وصرحت أن الطفلة كانت تشتت انتباههم، "وأرادت الاستمرار في اللعب، لذلك قمنا بضربها حتى الموت" .

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السجن
امرأة
طفلة
إنجلترا

التعليقات

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أحدث التعليقات

حسناء الجندي
انا مصريه ايه الشروط والأوراق لمزاولة مهنة الطب التكميلي
ابو بدر الهلالي العالمي
مريض نسأل الله السلامة والعافية!!
محمدالدوسري
اولا لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ويتجاوز عنها مهما كان لابدالنضرالي الاسباب ومهماكانت لايملك الحساب والعقاب الا رب الارباب الله لايبلانا
ابوبدر
لا والله ما صدقتوا بالنسبة لهذا المقطع .. هذولا يستخدمون الكهرباء في هذا النهر والعلم قديم ماهو جديد
عماد
الصلاة الصلاة الصلاة

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