جامعة الملك خالد توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك خالد، عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية الشاغرة للجنسين، على نظام عقود التعاون المؤقت لبعض التخصصات بكلياتها، للفصل الدراسي الأول 1443هـ، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه (وتكون أولوية التعاون لحملة الدرجات العليا).
وأوضحت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وان يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة،و الشهادة تكون معادلة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج)، أن يكون المتقدم للكليات الصحية حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في أحد مجالات التخصصات الصحية، و أن لا يكون المتقدم قد أخل بأي من واجبات الوظيفة التي يعمل بها أو قيد المسائلة أو صدر بحقه قرار تأديبي مخل بالآداب وشرف المهنة،و اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم العلمي (إن وجدت).
ترطت أيضا الحصول على موافقة من جهة العمل للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص وأن لا يتعارض وقت عمله كمتعاون مع عمله الأصلي، و كتابة تعهد بعدم وجود عمل آخر لغير الموظفين.
وأضافت الجامعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 1 محرم 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 3 محرم 1443هـ، عن طريق بوابة الجامعة