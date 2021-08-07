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جامعة الملك خالد توفر وظائف شاغرة للجنسين

منذ 30 دقيقة
1615
جامعة الملك خالد توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك خالد، عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية الشاغرة للجنسين، على نظام عقود التعاون المؤقت لبعض التخصصات بكلياتها، للفصل الدراسي الأول 1443هـ، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه (وتكون أولوية التعاون لحملة الدرجات العليا).

وأوضحت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وان يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة،و الشهادة تكون معادلة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج)، أن يكون المتقدم للكليات الصحية حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في أحد مجالات التخصصات الصحية، و أن لا يكون المتقدم قد أخل بأي من واجبات الوظيفة التي يعمل بها أو قيد المسائلة أو صدر بحقه قرار تأديبي مخل بالآداب وشرف المهنة،و اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم العلمي (إن وجدت).

ترطت أيضا الحصول على موافقة من جهة العمل للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص وأن لا يتعارض وقت عمله كمتعاون مع عمله الأصلي، و كتابة تعهد بعدم وجود عمل آخر لغير الموظفين.

وأضافت الجامعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 1 محرم 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 3 محرم 1443هـ، عن طريق بوابة الجامعة

 

جامعة الملك خالد
وظائف شاغرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

حسناء الجندي
انا مصريه ايه الشروط والأوراق لمزاولة مهنة الطب التكميلي
ابو بدر الهلالي العالمي
مريض نسأل الله السلامة والعافية!!
محمدالدوسري
اولا لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ويتجاوز عنها مهما كان لابدالنضرالي الاسباب ومهماكانت لايملك الحساب والعقاب الا رب الارباب الله لايبلانا
ابوبدر
لا والله ما صدقتوا بالنسبة لهذا المقطع .. هذولا يستخدمون الكهرباء في هذا النهر والعلم قديم ماهو جديد
عماد
الصلاة الصلاة الصلاة

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