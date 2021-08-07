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ضبط 11 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بالحدود الشمالية

منذ 45 دقيقة
1405
ضبط 11 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بالحدود الشمالية

عرعر (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (11) شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

الجهات الأمنية
منطقة الحدود الشمالية
فيروس كورونا
مخالفي
الحجر الصحي

التعليقات

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أحدث التعليقات

حسناء الجندي
انا مصريه ايه الشروط والأوراق لمزاولة مهنة الطب التكميلي
ابو بدر الهلالي العالمي
مريض نسأل الله السلامة والعافية!!
محمدالدوسري
اولا لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ويتجاوز عنها مهما كان لابدالنضرالي الاسباب ومهماكانت لايملك الحساب والعقاب الا رب الارباب الله لايبلانا
ابوبدر
لا والله ما صدقتوا بالنسبة لهذا المقطع .. هذولا يستخدمون الكهرباء في هذا النهر والعلم قديم ماهو جديد
عماد
الصلاة الصلاة الصلاة

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