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بالفيديو.. متحدث الأحوال المدنية يوضح آلية خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر

منذ 34 دقيقة
1610
بالفيديو.. متحدث الأحوال المدنية يوضح آلية خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، اليوم السبت، آلية خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر.

وقال محمد الجاسر، أن خدمة التعريف الإلكتروني هي خدمة موجودة مسبقًا ولكن الأحوال المدنية تعيد حث المواطنين على الاستفادة منها، لافتًا إلى أن هذه الخدمة لا تستلزم حضور الأب أو الأم في مكتب الأحوال المدنية كمعرف لأبنائهم عند إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

وأشار متحدث الأحوال المدنية، إلى أنه بإمكانهم الدخول إلى حساب الأب أو الأم في أبشر ورفع الصورة والتعريف على الابن أو البنت إلكترونيًا دون الحاجة للحضور أو استخدام الورق، فيما لتفويض أحد لاستلام البطاقة يكون عبر الدخول إلى حساب أبشر واختيار خدمات التفويض الإلكتروني وعمل التفويض.

الأحوال المدنية
أبشر
خدمة التعريف الإلكتروني

التعليقات

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أحدث التعليقات

حسناء الجندي
انا مصريه ايه الشروط والأوراق لمزاولة مهنة الطب التكميلي
ابو بدر الهلالي العالمي
مريض نسأل الله السلامة والعافية!!
محمدالدوسري
اولا لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ويتجاوز عنها مهما كان لابدالنضرالي الاسباب ومهماكانت لايملك الحساب والعقاب الا رب الارباب الله لايبلانا
ابوبدر
لا والله ما صدقتوا بالنسبة لهذا المقطع .. هذولا يستخدمون الكهرباء في هذا النهر والعلم قديم ماهو جديد
عماد
الصلاة الصلاة الصلاة

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