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سائقة تدهس طفلة
منذ 59 دقيقة
624
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أحدث التعليقات
حسناء الجندي
انا مصريه ايه الشروط والأوراق لمزاولة مهنة الطب التكميلي
ابو بدر الهلالي العالمي
مريض نسأل الله السلامة والعافية!!
محمدالدوسري
اولا لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ويتجاوز عنها مهما كان لابدالنضرالي الاسباب ومهماكانت لايملك الحساب والعقاب الا رب الارباب الله لايبلانا
ابوبدر
لا والله ما صدقتوا بالنسبة لهذا المقطع .. هذولا يستخدمون الكهرباء في هذا النهر والعلم قديم ماهو جديد
عماد
الصلاة الصلاة الصلاة
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