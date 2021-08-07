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وزير الخارجية:‏ أرحب بتعيين غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

منذ ساعة
1603
وزير الخارجية:‏ أرحب بتعيين غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

الرياض (صدى):
رحب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

وقال وزير الخارجية، عبر حسابه على تويتر: "‏أرحب بتعيين السيد هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة" .

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن: "المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن أمس، عن تعيين الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج، مبعوثًا جديدًا له إلى اليمن، بعد تأجيل لعدة أسابيع، حيث كانت الصين تنظر فيما إذا كانت ستوافق على التعيين، الأمر الذي يتطلب اتفاقًا في مجلس الأمن.

الأمم المتحدة
اليمن
وزير الخارجية
غروندبرغ

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أحدث التعليقات

حسناء الجندي
انا مصريه ايه الشروط والأوراق لمزاولة مهنة الطب التكميلي
ابو بدر الهلالي العالمي
مريض نسأل الله السلامة والعافية!!
محمدالدوسري
اولا لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ويتجاوز عنها مهما كان لابدالنضرالي الاسباب ومهماكانت لايملك الحساب والعقاب الا رب الارباب الله لايبلانا
ابوبدر
لا والله ما صدقتوا بالنسبة لهذا المقطع .. هذولا يستخدمون الكهرباء في هذا النهر والعلم قديم ماهو جديد
عماد
الصلاة الصلاة الصلاة

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