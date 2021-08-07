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المملكة تضمن ميدالية في أولمبياد طوكيو بعد تأهل طارق حامدي لنصف نهائي الكاراتيه

منذ 51 دقيقة
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المملكة تضمن ميدالية في أولمبياد طوكيو بعد تأهل طارق حامدي لنصف نهائي الكاراتيه

عبدالله الغامدي (صدى):
تأهل البطل طارق حامدي إلى نصف نهائي منافسات الكاراتيه؛ ليضمن للمملكة ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.

وتغلب طارق حامدي على منافسه الكندي دانيال في النزال الرابع بنتيجة (10-3) في وزن +75كجم كومتيه، ضمن مواجهات المجموعة الثانية؛ ليضمن بذلك ميدالية أولمبية، فيما صرح حامدي عقب انتهاء النزال بأنه يطمح في تحقيق الميدالية الذهبية.

وكان طارق حامدي قد هُزم في نزاله الأول، اليوم أمام نظيره الكرواتي إيفان، فيما فاز في النزال الثاني على نظيره الأمريكي براين بنتيجة 4/ 1، ليلتقي في النزال الثالث بنظيره الإيراني سجاد.

طارق حامدي
الكارتيه
أولمبياد طوكيو
نهائي الكاراتيه

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10042
منذ 10 دقائق
ان شاء الله الذهبية تكون من نصيبك

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم ايوا كدا اضربوهم بيد من حديد
ابوبدر
المعذرة على الاخطاء *لو صار *حقيقة خطر جدا
ابوبدر
ايا كان السبب لا يحق لاحد قتل احد الا بما يشرعه الشرع وتقيمه الدولة حفظها وفق الانظمة الشرعية ، وما عدا ذلك اكرر انه...
نجاة محمد
ان شاء الله الذهبية تكون من نصيبك
رااايق
إنا لله و إنا إليه راجعون *** الله يرحمها و يغفر لها *** ويرحم موتى المسلمين ***

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