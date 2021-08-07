المملكة تضمن ميدالية في أولمبياد طوكيو بعد تأهل طارق حامدي لنصف نهائي الكاراتيه

عبدالله الغامدي (صدى):
تأهل البطل طارق حامدي إلى نصف نهائي منافسات الكاراتيه؛ ليضمن للمملكة ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.
وتغلب طارق حامدي على منافسه الكندي دانيال في النزال الرابع بنتيجة (10-3) في وزن +75كجم كومتيه، ضمن مواجهات المجموعة الثانية؛ ليضمن بذلك ميدالية أولمبية، فيما صرح حامدي عقب انتهاء النزال بأنه يطمح في تحقيق الميدالية الذهبية.
وكان طارق حامدي قد هُزم في نزاله الأول، اليوم أمام نظيره الكرواتي إيفان، فيما فاز في النزال الثاني على نظيره الأمريكي براين بنتيجة 4/ 1، ليلتقي في النزال الثالث بنظيره الإيراني سجاد.