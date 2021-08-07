وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
أعلن الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم السبت، عن وفاة والدة زوجته، الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض.
وكتب رامي رضوان في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وانا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما" .
وفي وقت سابق، أكد رامي رضوان على تدهور حالة الفنانة الراحلة الصحية مؤخرا، لافتًا إلى أن الفريق المعالج كان يبذل جهودا كبيرا، ولكن كان "الوضع الصحي صعب للأسف الشديد".