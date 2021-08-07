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وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ ساعة
1965
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وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
أعلن الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم السبت، عن وفاة والدة زوجته، الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب رامي رضوان في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وانا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما" .

وفي وقت سابق، أكد رامي رضوان على تدهور حالة الفنانة الراحلة الصحية مؤخرا، لافتًا إلى أن الفريق المعالج كان يبذل جهودا كبيرا، ولكن كان "الوضع الصحي صعب للأسف الشديد".

وفاة
سمير غانم
دلال عبدالعزيز

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 58
منذ 27 دقيقة
وش عرفك انها راحت لحبيبها للجنه هذي غيبيات لايعلمها الا الله
ولكن يقول الشخص للميت نسال الله له الجنه
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10042
منذ 12 دقيقة
ربنا يرحمها و يغفر لها و يصبر بناتها هو اكيد ما يعرف بس بيتمني
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9735
منذ 10 دقائق
إنا لله و إنا إليه راجعون *** الله يرحمها و يغفر لها *** ويرحم موتى المسلمين ***

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم ايوا كدا اضربوهم بيد من حديد
ابوبدر
المعذرة على الاخطاء *لو صار *حقيقة خطر جدا
ابوبدر
ايا كان السبب لا يحق لاحد قتل احد الا بما يشرعه الشرع وتقيمه الدولة حفظها وفق الانظمة الشرعية ، وما عدا ذلك اكرر انه...
نجاة محمد
ان شاء الله الذهبية تكون من نصيبك
رااايق
إنا لله و إنا إليه راجعون *** الله يرحمها و يغفر لها *** ويرحم موتى المسلمين ***

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