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إيران تسحب سفينة وتستبدلها بأخرى للتجسس بالبحر الأحمر

منذ 17 دقيقة
1382
إيران تسحب سفينة وتستبدلها بأخرى للتجسس بالبحر الأحمر

وكالات (صدى):
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن إيران استبدلت سفينة "سافيز" الإيرانية، بأخرى بهدف التجسس في البحر الأحمر مطلع شهر يوليو، وذلك بغرض جمع المعلومات الاستخباراتية.

وأوضحت واشنطن، أن "بهشاد" وهي سفينة إيرانية مسجلة كسفينة شحن عامة، تحركت من ميناء بندر عباس في أوائل شهر يوليو، ووصلت إلى وجهتها بعد 9 أيام، مضيفة: "أن السفينة المذكورة توقفت في نهر بهشاد، بالقرب من مضيق باب المندب، وهو ممر مائي مهم يتحكم في الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس".

وأشارت إلى أنه بعد أيام قليلة، عادت سفينة سافيز الإيرانية المسجلة كسفينة شحن إلى إيران، برفقة قاطرتين، كما أن تلك السفن تتواجد حاليا جنوب عمان، وفق الأقمار الصناعية أيضاً.

أمريكا
إيران
التجسس
البحر الأحمر
سفينة سافيز

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