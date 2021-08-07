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ياسمين صبري تثير السخرية بسبب أحدث تغريداتها

منذ 12 دقيقة
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ياسمين صبري تثير السخرية بسبب أحدث تغريداتها

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، سخرية بعض المتابعين، بسبب أحدث التغريدات التي دونتها عبر حسابها على موقع تويتر.

وجاءت سخرية بعد المتابعين بسبب عدم فهمم للعبارات والمقولات التي تدونّها صبري عبر تويتر، فاتهموها بأنها استخدمت "ترجمة غوغل"، وبدون صياغة"، فيما دافع عنها آخرون، وقالوا بأنها فنانة متعلمة ومثقفة وخريجة إحدى أفضل الجامعات بمصر.

وقالت ياسمين صبري، في أولى تغريداتها، التي سخر منها البعض: "السلام هو الشيء الذي بداخلك تشعر أنه توقف عن الركض ونام وارتاح".

وكتبت في تغريدة ثانية: "الناس تخاف تقيّم الآخرين؛ لأنها دائما تخاف من جوانبها المظلمة، مذعورة أن يكتشف هذا الجانب، من هنا تأتي المخاوف والانهيار من تقييم الآخرين".

و تضمنت التغريدة الثالثة والتي نالت القسم الأكبر من السخرية والجدل، "الروح مثل الملك صاحب الجاه العظيم لن ترضى بهذه الزينة هي لا يرضيها إلا التحليق والقيادة.. تخيل اسدًا أو صقرًا يعيش في قفص يقدم له ما يشتهيه احتمالية موته كبيرة أو يعيش لكنه يتحول لمسخ".

وأحدثت التغريدات تباينًا في ردود فعل المعلقين، وتصدرت ياسمين صبري الترند على موقع تويتر خلال الساعات القليلة الماضية.

التغريدات
السخرية
ياسمين صبري

التعليقات

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أحدث التعليقات

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