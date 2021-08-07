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بالصور.. 10 وفيات في حادث طائرة "فرضية" بمطار الجوف

منذ 46 دقيقة
1956
بالصور.. 10 وفيات في حادث طائرة "فرضية" بمطار الجوف

رافع فريح (صدى):
نفذ الطيران المدني فرضية حادث طائرة بمطار الجوف وذلك للوقف على كيفية التعامل مع حادث الطائرة.

ويأتي السيناريو في تمام الساعة ١٠:١٠ صباحاً وعند الاستعداد للهبوط والاقتراب النهائي لطائرة الايرباص ٣٢٠ للرحلة الدولية اي بي سي ١٢٣ القادمة من مطار دبي الدولي وعلى متنها ٥٦ راكباً وفشل المحرك رقم (١) في الهبوط التدرجي واشتعل المحرك وخزانات الوقود وارتطام الطائرة بالمدرج.

وعلى الفور قرعت أجراس الإنذار للإعلان عن حالة الطوارئ بالمطار وانطلقت فرق الاطفاء والانقاذ بقيادة قائد عمليات الميدان فهد بن صامل الحربي وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق وإنشاء منطقتي تجمع للمصابين والفرز الطبي ونتج عن الحادث ١٠ وفيات ٤٦ اصابات متفرقة.

وتعد تجربة الطوارئ السنوية للعام الحالي في مطار الجوف من الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء لمنسوبيها وتطوير مهاراتهم في التعامل مع حوادث الطيران في حال حدوثها.

وبعد الانتهاء، شكر مدير مطار الجوف الأستاذ عبدالمحسن المضيان أفراد خدمات الاطفاء والإنقاذ بسرعة الاستجابة والتعامل المثالي مع حوادث الطيران، وكذلك قدم شكره الى الجهات المشاركة والمساندة بحادث الفرضية والتعامل مع الحادث وفق ماهو مرسوم لهم، وفي نهاية الفرضية تم فتح المطار وأعيدت الحركة الجوية لوضعها الطبيعي بمطار الجوف.

 

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الجوف
فرضية
الطيران المدني
مطار الجوف

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