مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة، مدير الإنشاءات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الهندسة المعمارية، إدارة البناء).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2021م، وذلك عبر موقع شركة مشروع البحر الأحمر .