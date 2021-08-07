شيري عادل تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات بصورة

أميرة خالد (صدى):
كشفت الممثلة شيري عادل عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، موجهة الشكر للحكومة.
ونشرت شيري صورة لها وعلقت عليها كاتبا: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي و قيادتها علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، و كل التقدير و الامتنان لجميع المؤسسات الحكومية و فريق العمل القائم . أتمني للجميع النجاح الدائم و المزيد من التقدم و الإبداع، كل شكري و احترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة و شعبا".
يذكر أن أخر أعمال شيرى عادل، كان مسلسل "إلا أنا" بطولة ميدو عادل، نهال عنبر، وإيهاب فهمى، من إنتاج سينرجى.