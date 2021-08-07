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شيري عادل تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات بصورة

منذ ساعة
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شيري عادل تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات بصورة

أميرة خالد (صدى):
كشفت الممثلة شيري عادل عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، موجهة الشكر للحكومة.

ونشرت شيري صورة لها وعلقت عليها كاتبا: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي و قيادتها علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، و كل التقدير و الامتنان لجميع المؤسسات الحكومية و فريق العمل القائم . أتمني للجميع النجاح الدائم و المزيد من التقدم و الإبداع، كل شكري و احترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة و شعبا".

يذكر أن أخر أعمال شيرى عادل، كان مسلسل "إلا أنا" بطولة ميدو عادل، نهال عنبر، وإيهاب فهمى، من إنتاج سينرجى.

الإمارات
شيري عادل
الإقامة الذهبية

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