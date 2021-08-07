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دراسة توضح الفئة الأكثر عرضة للإصابة مجددا بفيروس كورونا

منذ 56 دقيقة
1896
دراسة توضح الفئة الأكثر عرضة للإصابة مجددا بفيروس كورونا

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أوضحت دراسة حديثة نشرت مؤخرًا أن الأشخاص المصابين سابقًا بفيروس كورونا الجديد، ولم يحصلوا على اللقاح ضد الفيروس المسبّب لوباء كوفيد-19 أكثر عرضة لخطر الإصابة مجددًا مقارنة بمن تلقَّوْا اللقاح.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، التي نشرت الدراسة: إن هذه النتيجة تدعم توصيتها بأن "يتم إعطاء لقاح كوفيد-19 لجميع الأشخاص المؤهلين، بصرف النظر عن إصابتهم سابقًا بسارس-كوف-2"؛ وفقًا لما ذكرته "فرانس برس".

وقد شملت الدراسة 246 شخصًا بالغًا من ولاية كنتاكي أصيبوا مرة أخرى في شهرَيْ مايو ويونيو هذا العام بعد أن كانوا قد أصيبوا به سابقًا في العام 2020، وتمت مقارنة هؤلاء المصابين مجددًا بالفيروس بـ492 مشاركًا آخر يطابقونهم من حيث الجنس والعمر والإصابة الأولى.

وتوصّلت الدراسة إلى أن الأشخاص غير الملقحين كانوا 2.34% أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مرة ثانية مقارنة بمن تلقّوا لقاح فايزر كاملًا؛ مشسرة إلى أن مدة المناعة التي يتم اكتسابها من الإصابة لا تزال غير مفهومة وربما تتأثر بالطفرات الأحدث للفيروس.

فيروس كورونا
اللقاح
الملقحين

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