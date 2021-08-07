بالصور.. لامبورجيني هوراكان 2021 تخطف أنظار الشباب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قدمت لامبورجيني نسختها هوراكان موديل 2021 داخل السوق السعودي والتي تنال شعبية كبيرة وسط فئة الشباب؛ حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 5200 سي س، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 580 حصان، و 540 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.
وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتر في الساعة، معتمدة على منظومة الدفع الخلفي للعجلات، و بهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.4 ثانية، فضلًا عن محرك مكون من 10 اسطوانات، سعة 5200 سي سي، يعتمد على خاصية الدفع الكلي، قادر على انتاج قوة قدرها 640 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 600 نيوتن/متر.
ويأتي ذلك مع سرعة قصوى تصل إلى 325 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك الإمكانيات تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.9 ثانية فقط، بينما تقدر القياسات الهيكلية للسيارة لامبروجيني هوراكان موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.520 متر، و عرض يقدر بـ 1.933 متر.
وجاء الارتفاع 1.165 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2.620 متر، إلى جانب حزمة عالية الأداء من التجهيزات الداخلية، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي يحمل الكثير من مفاهيم القوة، أما سعر الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LP 580-2 COUPE 2021 محرك 5200 CC 935,000 ريال.
وتعد الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LP 580-2 SPYDER 2021 بسعر 1,056,000 ريال، أما الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل EVO COUPE 2021محرك 5200 CC بسعر 1,320,000 ريال، فيما الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل STO 2021 محرك 5200 CCبسعر 1,320,000 ريال، والفئة الخامسة أوتوماتيك موديل EVO SPYDER 2021 محرك 5200 CC بسعر 1,540,000 ريال.