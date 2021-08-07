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"الخيار" يمنع مرض السكري ويساعد على فقدان الوزن

منذ ساعة
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"الخيار" يمنع مرض السكري ويساعد على فقدان الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبرالخيار من الخضراوات المناسبة لمرضى السكري لأنه ذو مؤشر جلاسيمي منخفض، وهذه الفئة من الأطعمة يوصى بها لمرضى السكري، وترتبط بمؤشر نسبة السكر في الدم، الذي كلما زاد ارتفعت نسبة السكر في الدم، بينما انخفاضه يرتبط بانخفاض سكر الدم.

ومن أبرز مزايا الخيار ثرائه بالسوائل والماء، ما يعزز من ترطيب الجسم ويحمي من الجفاف ومشاكله، إذ يحتوي الخيار على أكثر من 95٪ من الماء، كما يمكن للخيار أن يساعد في تعزيز فقدان الوزن الزائد بشكل صحي، بفضل انخفاض سعراته الحرارية، إذ لا يحتوي ما يعادل كوب واحد من الخيار، سوى على 16 سعرة حرارية، ما يجعله وجبة خفيفة صحية ومفيدة.

ويتميز الخيار بثرائه بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم والثيامين المعروف أيضا بفيتامين B1، كما يحتوي على الحديد والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والفسفور والزنك، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين سي و k و B6، بجانب مجموعة من المركبات النباتية، فيما يكافح الإمساك والانتفاخ.

مرض السكري
فقدان الوزن
الخيار

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