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أزمة المستحقات تعرض الاتحاد لخصم 15 نقطة في دوري المحترفين

منذ ساعة
2017
أزمة المستحقات تعرض الاتحاد لخصم 15 نقطة في دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
دخل الاتحاد، اليوم السبت في آخر 24 ساعة، من مهلة معاقبته بخصم نقاط من رصيده، حال عدم تسديده مستحقات مالية؛ لأندية الفيصلي والاتفاق والقادسية.

وكانت لجنة الانضباط، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت في 7 يوليو الماضي، إمهال النادي 30 يومًا، قبل تطبيق عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده، في الموسم الجديد؛ نتيجة امتناعه عن تنفيذ خمسة قرارات صادرة عن غرفة فض المنازعات.

وكشف خالد الدبل، رئيس الاتفاق عن رفض ناديه، جدولة المستحقات المتبقية من انتقال الجناح عبدالرحمن العبود، إلى الاتحاد، مضيفا "لم يجيبوا على اتصالات نادينا، منذ عامين، والآن يطلبون الجدولة.. هذا لا يليق بنادي الاتفاق، ولا يراعي الاحترام الكبير الذي نكنّه للاتحاد"، بحسب الرياضية.

فيما أكد مصدر مسؤول في القادسية، تواصل إدارة الاتحاد، مع ناديه، طلبًا لجدولة مستحقات صفقة المهاجم هارون كمارا، وعرضها دفع مبلغ 5 ملايين ريال مقدّمًا، ثم رفعها العرض إلى 6 ملايين، لكنه قوبل برفض قاطع.

ومن ناحية أخرى، أوضحت مصادر رفض إدارة الفيصلي، جدولة مستحقاته، في صفقة انتقال الظهير الأيسر حمدان الشمراني، إلى الاتحاد، والبالغة 4 ملايين ريال، مؤكدة أن الفيصلي، يحتاج إلى الحصول على أمواله، بأسرع وقتٍ ممكن، من أجل تلبية التزاماته المالية، من مقدمات عقود ورواتب لاعبي الفريق.

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