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فتاة تحمل "كلاشينكوف" وتخرج جسدها من سيارة مسرعة تثير الجدل

منذ ساعتين
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فتاة تحمل "كلاشينكوف" وتخرج جسدها من سيارة مسرعة تثير الجدل

واشنطن (صدى):
أثارت فتاة أخرجت نصف جسدها من سيارة مسرعة وهي تحمل بندقية كلاشينكوف أثناء سباق سيارات غير قانوني في ولاية كاليفورنيا، الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت شرطة مدينة سان فرانسيسكو، عن صورة المرأة المسلحة، التي التقطت الشهر الماضي، لافتة إلى أن المشاركين في السباق كانوا متورطين في قضايا المخدرات.

وأكدت الشرطة، أنها تمكنت من العثور على السيارة المشاركة في الحادث ومصادرتها، فيما صرح متحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو "إنه بسبب عدم انتهاء التحقيق، فلا يمكننا التعليق أكثر"، مضيفًا أنه لا يستطيع التعليق على ما إذا كانت هناك أي اعتقالات، أو ما إذا كانت المرأة أطلقت الرصاص من بندقيتها المعروف باسم "إيه كاي 47".

 

 

أمريكا
فتاة
سباق سيارات
كاليفورنيا
كلاشينكوف

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أحدث التعليقات

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