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رجل يشن هجوماً بسكين في قطار لقتل النساء السعيدات

منذ 44 دقيقة
649
رجل يشن هجوماً بسكين في قطار لقتل النساء السعيدات

طوكيو (صدى):
هاجم رجل بسكين قطار ركاب في طوكيو في ساعة متأخرة أمس الجمعة ، وتسبب في إصابة عشرة أشخاص، وذلك لأنه رأى نساء "تبدو عليهن السعادة" وأراد قتلهن.

وقال المشتبه به للشرطة "بدأت أشعر منذ نحو ست سنوات وكأنني أريد قتل النساء اللائي تبدو عليهن السعادة، أي شخص كان يبدو على ما يرام، أردت فقط قتل الكثير من الناس"،بحسب صحيفة سانكي.

وتمكنت الشرطة من ضبط منفذ الهجوم البالغ من العمر 36 عاما، في منطقة أخرى من طوكيو بعد أن قام بطعن أشخاص في الهجوم الذي وقع في نحو الساعة 8:40 مساء (1140 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة على قطار على خط أوداكيو في الجزء الغربي من المدينة.

وأفادت وكالة الإعلام اليابانية أن الركاب اصيبوا نتيجة قيام رجل بعملية طعن الأمر الذي أدى لإصابة أحد الضحايا بجرح خطيرة جدا.

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أحدث التعليقات

omar
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