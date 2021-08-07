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«العدل» تؤكد أنه لا إمكانية لإصدار وكالة إلكترونية عامة عبر «ناجز»

منذ ساعة
1788
«العدل» تؤكد أنه لا إمكانية لإصدار وكالة إلكترونية عامة عبر «ناجز»

الرياض (صدى):
أكدت وزارة العدل أنه لا إمكانية لإصدار الشخص وكالة إلكترونية عامة بكافة الأمور لشخص آخر للمراجعة في المحاكم والبنوك وغيرها، لافتة إلى أن الوكالات الأساسية الموضحة في بوابة "ناجز" تتضمن عددا من الخيارات المتفرعة، ويجب الاختيار منها.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن إصدار وكالة إلكترونية من خلال الدخول على بوابة ناجز ، وعند اختيار أحد خيارات الوكالة الأساسية، تظهر الخيارات المتفرعة من الخيار الأساسي، وبإمكان المستفيد اختيار النص المطلوب.

وأشارت إلى أنه فيما يخص الورثة يمكن إصدار وكالة من خلال الموقع دون الحاجة لزيارة كتابة العدل ويكون ذلك كل شخص على حدة، ويمكن أن يكون الورثة بوكالة واحدة وذلك لدى أحد الموثقين عبر خدمة الموثق، كما يمكن التوجه لكتابة العدل لتقديم الخدمة دون الحاجة لحجز موعد مع التقيد بالاحترازات الوقائية.

وزارة العدل
ناجز
وكالة إلكترونية

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