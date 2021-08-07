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أهمية "الثروتل" بالسيارة وطريقة عمله

منذ ساعة
1709
أهمية "الثروتل" بالسيارة وطريقة عمله

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يساعد الثروتل أو ما يطلق عليه "بوابة الهواء" على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث يعمل الثروتل على حساب كمية الهواء الداخل للمحرك وفقاً لضغط قائد السيارة على دواسة الوقود، وذلك من أجل تحديد كمية الهواء اللازمة لعملية الاحتراق في المحرك.

وعندما يضغط السائق على دواسة الوقود، يأتي دور حساس مرتبط بالثروتل يسمى "حساس موقع الثروتل" فهو يتلقى إشارة تبعاً لضغط قدم السائق كي يقوم بتحليل هذه المعلومة، ومن ثم إرسالها لحاسوب السيارة والذي بدوره يحدد كمية الهواء والبنزين اللازمة لعملية الاحتراق لكي تتحرك السيارة على ضوئها.

وكشف خبراء، أنه كلما زاد الضغط على الدواسة زاد دخول الهواء إلى المحرك وبالتالي يدخل المزيد من الوقود إلى اسطوانة المحرك لضمان احتراق وطاقة أكبر، بينما في حال تعرض هذا الجزء الهام للتلف فإنه يسبب العديد من المشاكل لمحرك السيارة.

ويعد أبرز تلك المشاكل هي: انخفاض عدد دورات المحرك مع تعرضه للاهتزاز بشكل متكرر، إضاءة لمبة المحرك Check Engine، انخفاض عزم وقوة المحرك، استهلاك نسبة كبيرة جداً من الوقود.

 

سيارات
السيارة
الثروتل
بوابة الهواء

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أحدث التعليقات

omar
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