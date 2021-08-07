مشروبات يُسمح بتناولها أثناء الصيام المتقطع

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت سو ريسكامب، أخصائية التغذية في مركز فرانكل للقلب والأوعية الدموية في ميشيغان ميديسن المشروبات التي يمكن تناولها أثناء الصيام المتقطع
وقالت الاخصائية: "يمكن تناول القهوة، ولكن لا يمكن وضع أي شيء فيها، يجب أن تكون سوداء، من دون سكر أو قشدة" مبينة أن القهوة ليست المشروب الوحيد الذي يمكن تناوله أثناء الصيام.
وتابعت أخصائية التغذية "يمكن شرب سوائل خالية من السعرات عند الصيام المتقطع,فالوقت الذي تحدده للصيام يمكنك استهلاك مشروبات خالية من السعرات الحرارية فقط، ويشمل ذلك الماء العادي أو المنكه والشاي غير المحلى وشاي الأعشاب.
وتنصح ريسكامب بشرب بعض السوائل أثناء الصيام المتقطع من أجل البقاء الجسم رطب. ومع ذلك، لايمكن استهلاك مشروبات الحمية الغازية أو أي شيء آخر يحتوي على مُحلى صناعي، على الرغم من أنها خالية من السعرات الحرارية.
وأضافت أن الكافيين قد يساعد على درء آلام الجوع عن طريق قمع الشهية، مشيرة إلى أنه إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب استشارة الطبيب بشأن استهلاك القهوة.