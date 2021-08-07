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بالفيديو.. شاب يكشف عن قصة دفعته لتعلم صناعة المأكولات الفلبينية وبيعها بالرياض

منذ 36 دقيقة
1552
بالفيديو.. شاب يكشف عن قصة دفعته لتعلم صناعة المأكولات الفلبينية وبيعها بالرياض

الرياض (صدى):
كشف مواطن شاب، عن قصة تعلمه فن صناعة المأكولات الفلبينية وبيعها في الرياض، وذلك بعد أن شجعته زوجته.

وأوضح الشاب مسعود الشريف، أن الفكرة بدأت حينما كانت زوجته في فترة الحمل وكانت تشتهي الأكل الفلبيني ولم يجده في ذلك الحين، الأمر الذي شجعه على خوض التجربة والدخول في هذا المجال؛ حيث افتتح مشروع فود ترك وكانت زوجته تعطيه الوصفات وهو يقوم بتنفيذها، بحسب قناة "العربية" .

وقال إنه قرر الذهاب إلى منطقة مانيلا بالفلبين وادعى أنه أفريقي وفاقد لأوراقه الرسمية ويحتاج إلى العمل فقط مقابل الطعام، وبعد أن أتقن صناعة المأكولات عاد إلى المملكة وافتتح مشروعه الخاص، لافتًا إلى أن جميع الأشخاص هناك تعاونوا معه بعد أن علموا أنه متزوج فلبينية وله منها طفلة.

الرياض
شاب
المأكولات الفلبينية

التعليقات

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أحدث التعليقات

أحمد المسرحي
يوم كان دور الهيئة موجود ماتشوف الاشكال هذه متواجدة لا الشباب ولا الفتيات
أحمد المسرحي
يوم كان دور الهيئة موجود ماتشوف الاشكال هذه متواجدة
ابو وليد
عش بدون ظلمه -- النور احسن
ابوبدر
متى سووا له اوراقه ومتى تم الحجر ومتى تم الكشف عليه. كل شيء يسخر لاجل الدلال 💪
سعد الشمري
والله لو تطلع للنجوم وليس القمر تعود وتلقى لك باركنك تبيع كوفي بعدما شفت تكوين الشباب بشوارع وازقة حائل استطيع ان اقول وبثقه مطلقه...

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