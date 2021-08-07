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صورة فيها من العفوية والبراءة الكثير لأطفال في فترة الخمسينيات
منذ 31 دقيقة
580
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التعليقات
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أحدث التعليقات
أحمد المسرحي
يوم كان دور الهيئة موجود ماتشوف الاشكال هذه متواجدة لا الشباب ولا الفتيات
أحمد المسرحي
يوم كان دور الهيئة موجود ماتشوف الاشكال هذه متواجدة
ابو وليد
عش بدون ظلمه -- النور احسن
ابوبدر
متى سووا له اوراقه ومتى تم الحجر ومتى تم الكشف عليه. كل شيء يسخر لاجل الدلال 💪
سعد الشمري
والله لو تطلع للنجوم وليس القمر تعود وتلقى لك باركنك تبيع كوفي بعدما شفت تكوين الشباب بشوارع وازقة حائل استطيع ان اقول وبثقه مطلقه...
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