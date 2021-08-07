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بالصور.. جمهور دلال عبدالعزيز يطلق طائرة ورقية تحمل صورتها وابنتيها

منذ ساعة
840
بالصور.. جمهور دلال عبدالعزيز يطلق طائرة ورقية تحمل صورتها وابنتيها

القاهرة (صدى):
أطلق جمهور الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، طائرة ورقية حملت صورة لها وابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وحلقت في السماء أمام المصيفين على البحر والتي تطلب منهم الدعاء للفنانة دلال.

ونشر الإعلامي المصري رامي رضوان عبر حسابه على "فيسبوك" صورًا لطائرة ورقية تحمل صورة لإيمي ودنيا سمير غانم وهما تقبلان والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، ومكتوب عليها: «ندعوا للفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل».

وعلق رامي رضوان زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، على الصور قائلًا: «شكرا على اللافتة الجميلة.. ونرجو من حضراتكم الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء»، فيما انهالت التعليقات من قِبل متابعيه فور مطالبته بالدعاء الذين تمنوا للفنانة الشفاء، وأن تسترد صحتها فى أقرب وقت.

دلال عبدالعزيز
فن ومشاهير
طائرة ورقية

التعليقات

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أحدث التعليقات

أحمد المسرحي
يوم كان دور الهيئة موجود ماتشوف الاشكال هذه متواجدة لا الشباب ولا الفتيات
أحمد المسرحي
يوم كان دور الهيئة موجود ماتشوف الاشكال هذه متواجدة
ابو وليد
عش بدون ظلمه -- النور احسن
ابوبدر
متى سووا له اوراقه ومتى تم الحجر ومتى تم الكشف عليه. كل شيء يسخر لاجل الدلال 💪
سعد الشمري
والله لو تطلع للنجوم وليس القمر تعود وتلقى لك باركنك تبيع كوفي بعدما شفت تكوين الشباب بشوارع وازقة حائل استطيع ان اقول وبثقه مطلقه...

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