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بالفيديو.. عبير سندر تكشف عن تعرضها للتنمر بعد زيادة وزنها

منذ 28 دقيقة
612
بالفيديو.. عبير سندر تكشف عن تعرضها للتنمر بعد زيادة وزنها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعرضت الفاشينيستا عبير سندر للتنمر من قبل بعض متابعيها؛ بسبب زيادة وزنها بعد وضع مولودها الأول "آيدن"، مؤكدة أنّ تعليقاتهم عن زيادة وزنها تؤذيها نفسياً.

وقالت عبير سندر، أنّ إحدى المتابعات قابلتها عن طريق الصدفة أثناء قيامها بالتسوق، وطلبت منها أن تلتقط صورةً تذكاريةً معها، وبعدها قالت لها إنها تحتاج لاتباع نظام غذائي صارم لكي تُنقص وزنها.

وأشارت إلى أنه سبق أيضاً أن وصفتها متابعة أخرى عندما التقت بها على الواقع بأنها "دبة"، موضحة أنها أُصيبت باكتئاب ما بعد الولادة؛ بسبب التغيرات التي حدثت لجسمها وزيادة وزنها، ولكنها تحاول دائماً أن تقف أمام المرآة وتُقنع نفسها بأنها جميلة وتُحب جسمها كما هو، وتُذكِّر نفسها بأن التغيرات التي حدثت في جسمها بسبب إنجابها طفلها، وهو إنجاز ونعمة كبيرة من الله.

زيادة الوزن
التنمر
عبير سندر
فن ومشاهير

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يا زينها
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له
ام حسن
الله يرحمهم ويغفر لهم يارب

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