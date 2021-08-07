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علماء يكشفون عن علامات تشير إلى اقتراب الموت

منذ ساعة
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علماء يكشفون عن علامات تشير إلى اقتراب الموت

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ذكر علماء، أن تدهور الوظائف الحركية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما يمكن أن يشير إلى موت وشيك، وذلك بدراسة علماء فرنسيين وبريطانيين بين عامي 1985 و1988، تأثير العوامل الاجتماعية والسلوكية والبيولوجية على الصحة على المدى الطويل.

ووجد الخبراء أن أولئك الذين واجهوا صعوبة في المشي، زاد خطر الموت بينهم بنسبة 22٪، ومن لديهم مشاكل في قوة القبضة بنسبة 15٪، والنهوض من المقعد بنسبة 14٪، وبنحو 30٪ لدى أولئك الذين عانوا من صعوبات في الحياة اليومية.

وكشف الباحثون ، أن مؤشرات زمن النهوض من الكرسي بين المشاركين في الدراسة المتوفين، كانت الأسوأ في السنوات العشر التي سبقت الوفاة، وتقييمهم الخاص للوظيفة الحركية قبل سبع سنوات، والصعوبات في الحياة اليومية، قبل أربع سنوات.

الموت
علماء
دراسة حديثة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131817
منذ 18 دقيقة
الله اعلم ..

.. الأعمار وكل شيء بيد الله هذا مانؤمن به إيمان كامل ..

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أحدث التعليقات

سعد الشمري
والله لو تطلع للنجوم وليس القمر تعود وتلقى لك باركنك تبيع كوفي بعدما شفت تكوين الشباب بشوارع وازقة حائل استطيع ان اقول وبثقه مطلقه...
لللل
هي اللي جابت الكلام لنفسها لو سترت نفسها كان ما احد عرفها لكن المثل يقول خالف تعرف
عبدالله الناصر / حائل
واذا قلنا البشوت فعاله للزعيق يزعلون ويكون الزعيق والنعيق نعم الهلال مجرد بشوت وابو زنده وخمته هذه الحقيقه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه يا حليلها ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش التهور هذا .... اذا انت عايف عمرك الناس عكسك ..

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