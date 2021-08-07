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وزارة العدل: اعتماد "جواز سفر" الزوجة الأجنبية لإصدار صك حصر الورثة

منذ ساعة
1285
وزارة العدل: اعتماد "جواز سفر" الزوجة الأجنبية لإصدار صك حصر الورثة

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة العدل، جواز سفر الزوجة الأجنبية لإصدار صك حصر الورثة بعد وفاة الزوج، عبر بوابة "ناجز".

وبينت الوزارة أنه لا يتم اعتماد رقم هوية زوجة المواطن غير السعودية عند إدخال بياناتها عبر بوابة "ناجز" لإصدار صك حصر الورثة بعد وفاة الزوج، كاشفة أنه يتم اختيار نوع الهوية "جواز السفر".

وأشارت إلى أن "وثيقة توثيق ورثة متوفى" هي البديل عن "صك حصر الورثة"، بحسب عكاظ.

وأوضحت أنه في حال فقدان صك حصر الورثة، والرغبة بإصدار "بدل فاقد"، يتم بمراجعة المحكمة التي أصدرت الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي وطلب بدل مفقود.

العدل
المواطن
جواز سفر
ناجز

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يا زينها
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له
ام حسن
الله يرحمهم ويغفر لهم يارب

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