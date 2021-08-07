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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 25 دقيقة
1124
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.41111، العملة مقابل الريال الواحد 0.22670

- الدولار: 3.75005، العملة مقابل الريال الواحد 0.26666

- درهم إماراتي: 1.02092، مقابل الريال الواحد 0.97951

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66583

- دينار أردني: 5.28927، مقابل الريال الواحد 0.18906

- دينار كويتي: 12.49691 مقابل الريال الواحد 0.08021

- دينار بحريني: 9.94688، مقابل الريال الواحد 0.10054

- الريال القطري: 1.02995، مقابل الريال الواحد 0.97092

-الدرهم المغربي: 0.41942مقابل الريال الواحد 2.38674

- الجنيه المصري: 0.23885، مقابل الريال الواحد 4.18670

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
هذولا اعتقد مو سعوديين اعتقد ياانهم مصريين او سوريين
مسلم
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،حسبنا الله ونعم الوكيل 🤲🏻
الشرقية
راح يجي يوم يرشحونة يقدم نشرة الاحوال الجوية وحالة الطقس في التلفزيون ،،،
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها
راقد النايم
هاذا من جماعة بخش والبلوشي الله يكفينا شهرهم

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