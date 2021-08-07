أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.41111، العملة مقابل الريال الواحد 0.22670
- الدولار: 3.75005، العملة مقابل الريال الواحد 0.26666
- درهم إماراتي: 1.02092، مقابل الريال الواحد 0.97951
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66583
- دينار أردني: 5.28927، مقابل الريال الواحد 0.18906
- دينار كويتي: 12.49691 مقابل الريال الواحد 0.08021
- دينار بحريني: 9.94688، مقابل الريال الواحد 0.10054
- الريال القطري: 1.02995، مقابل الريال الواحد 0.97092
-الدرهم المغربي: 0.41942مقابل الريال الواحد 2.38674
- الجنيه المصري: 0.23885، مقابل الريال الواحد 4.18670