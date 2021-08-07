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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ 27 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ) ,تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية ممطرة, في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في اثارة الاتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي 12-30كم/ساعة, غربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية مساءً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131811
منذ 9 دقائق
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
ام زكي ماتعترف ههههههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه الله يهديك يا بدور .. اي كمياء واي فيزياء ؟ انت تزوجتي مسيار وهذا معروف ما يستمر الزواج مجرده استمتاع جنسي لفتره ثم...
ابو محمد 😎 ✍️
السعودي منتوف داخل بلاده وخارج بلاده ، الله يخارجنااا من جورجيا واخواتهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو وليد
ان شاء الله غير صحيح -- قوميز ب 500 من المولد

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