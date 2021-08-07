وضع أحد أذرع الغنوشي تحت الإقامة الجبرية

تونس (صدى):
قررت وزارة الداخلية التونسية، أمس الجمعة، وضع الوزير السابق أنور معروف، أحد أبز قيادات حركة النهضة الإخوانية، تحت الإقامة الجبرية، وذلك على خلفية قضية تتعلق بإهدار المال العام.
وكانت ابنة أنور معروف تسببت في حادث سير خلال قيادتها لسيارة فارهة تعود ملكيتها للدولة قيمتها حوالي 90 ألف دولار، دون صفة قانونية، وألحقت أضراراً فادحة بها.
وكشف الرئيس قيس سعيد أنه تم التلاعب بسير القضية وتدليس محتواها وإخفاء الملف من أروقة المحكمة الابتدائية.
ووجهت آنذاك اتهامات للنهضة بالتستر على الملف القضائي لحماية الوزير السابق وضمان إفلاته من المحاسبة.