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وضع أحد أذرع الغنوشي تحت الإقامة الجبرية

منذ ساعة
1271
وضع أحد أذرع الغنوشي تحت الإقامة الجبرية

تونس (صدى):
قررت وزارة الداخلية التونسية، أمس الجمعة، وضع الوزير السابق أنور معروف، أحد أبز قيادات حركة النهضة الإخوانية، تحت الإقامة الجبرية، وذلك على خلفية قضية تتعلق بإهدار المال العام.

وكانت ابنة أنور معروف تسببت في حادث سير خلال قيادتها لسيارة فارهة تعود ملكيتها للدولة قيمتها حوالي 90 ألف دولار، دون صفة قانونية، وألحقت أضراراً فادحة بها.

وكشف الرئيس قيس سعيد أنه تم التلاعب بسير القضية وتدليس محتواها وإخفاء الملف من أروقة المحكمة الابتدائية.

ووجهت آنذاك اتهامات للنهضة بالتستر على الملف القضائي لحماية الوزير السابق وضمان إفلاته من المحاسبة.

وزارة الداخلية
تونس
الغنوشي

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
هذولا اعتقد مو سعوديين اعتقد ياانهم مصريين او سوريين
مسلم
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،حسبنا الله ونعم الوكيل 🤲🏻
الشرقية
راح يجي يوم يرشحونة يقدم نشرة الاحوال الجوية وحالة الطقس في التلفزيون ،،،
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها
راقد النايم
هاذا من جماعة بخش والبلوشي الله يكفينا شهرهم

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