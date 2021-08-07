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عبدالله الفقيّر : يجب على المريسل الاعتذار لنادي الهلال واللاعب غوميز
منذ 6 ساعات
863
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التعليقات
ابو مشعل
عدد التعليقات : 138
منذ 3 دقائق
ام زكي ماتعترف ههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
ابو مشعل
ام زكي ماتعترف ههههههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه الله يهديك يا بدور .. اي كمياء واي فيزياء ؟ انت تزوجتي مسيار وهذا معروف ما يستمر الزواج مجرده استمتاع جنسي لفتره ثم...
ابو محمد 😎 ✍️
السعودي منتوف داخل بلاده وخارج بلاده ، الله يخارجنااا من جورجيا واخواتهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو وليد
ان شاء الله غير صحيح -- قوميز ب 500 من المولد
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